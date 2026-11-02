YIT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

YIT liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat YIT die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.030 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 613.2 Millionen USD – ein Plus von 30.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem YIT 469.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch