Yirendai präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yirendai hat am 30.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.55 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 2.05 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Yirendai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45.45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 902.4 Millionen CNY im Vergleich zu 1.65 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch