Yirendai öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yirendai lud am 30.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.75 USD gegenüber 0.570 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 42.04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 132.6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 228.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch