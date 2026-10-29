Yingkou Jinchen Machinery A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Yingkou Jinchen Machinery A hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.09 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.080 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23.88 Prozent zurück. Hier wurden 480.6 Millionen CNY gegenüber 631.4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch