Yindu Kitchen Equipment A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yindu Kitchen Equipment A hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.22 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.250 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 735.9 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 9.44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 812.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch