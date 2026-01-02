Yimutian A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yimutian A hat am 30.12.2025 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.030 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5.8 Millionen USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 5.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch