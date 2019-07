Yili classé troisième marque alimentaire de plus grande valeur dans le monde et de plus grande valeur en Asie

HOHHOT, Chine, 18 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Yili Group, plus grande entreprise de produits laitiers en Asie, se classe troisième au « Top 50 des marques alimentaires de plus grande valeur dans le monde » selon le Rapport annuel sur les marques alimentaires mondiales d'aliments et de boissons non alcoolisées de plus grande valeur » que Brand Finance a publié le 10 juillet. La liste du « Top 10 des marques laitières de plus grande valeur », publiée par le même institut, montre que Yili a conservé son statut de marque laitière de plus grande valeur en Asie, se classant ainsi comme deuxième marque laitière à l'échelle de la planète pour la seconde année consécutive.

« C'est un honneur de recevoir une distinction aussi importante de Brand Finance, » a déclaré Yipeng Zhang, vice-président de Yili Group. « Notre succès est dû non seulement à la stratégie « Produits laitiers intelligents », laquelle a contribué à dynamiser la valeur de marque de Yili, mais encore à l'édification de « l'Écosystème mondial de la santé » avec nos partenaires internationaux, ce qui nous a permis d'assurer une croissance stable. »

Yili a assuré la promotion d'un écosystème mondial sain et a augmenté sa valeur en tant que marque mondiale grâce au « système WISH » qui se concentre sur la santé et le bien-être des personnes à partir de quatre points de vue :

Des résultats avantageux ('win-win') pour tous sur l'ensemble de la chaîne industrielle : Yili a pris l'initiative en présentant une stratégie de développement d'une chaîne industrielle écologique, ce qui lui a valu d'être considéré comme « Meilleur acteur de la valeur sociale pour ses idées sur les faibles émissions de carbone » par les Nations Unies et l'organisation professionnelle internationale.

Qualité et innovation : Yili a rassemblé toute la puissance de production de façon à préserver la sécurité du consommateur, et chez Yili, les départements des divisions de lait liquide, lait en poudre, yaourt et boissons fraîches ont tous reçu la Certification de système de sécurité sanitaire des aliments 22000 (FSSC 22000).

Bien-être social : Yili prend soin de la croissance des jeunes et soutien le développement sain de la collectivité. En mai, la filiale de Yili en Indonésie a participé à une manifestation caritative intitulée « Un million d'aide », organisée à Jakarta par la Fondation indonésienne pour les enfants atteints du cancer, et a fait don de toutes les recettes générées à partir de la vente de charité.

par la Fondation indonésienne pour les enfants atteints du cancer, et a fait don de toutes les recettes générées à partir de la vente de charité. Nutrition et santé : Yili, afin d'apporter à ses clients dans le monde une alimentation et une santé les meilleures, dirige des études sur les sciences de l'alimentation à travers une coopération avec les plus importants centres et instituts, notamment l'université de Wageningen aux Pays-Bas et la Lincoln University en Nouvelle-Zélande.

En tant que leader de l'industrie laitière, Yili s'est entièrement engagé à promouvoir « l'Écosystème mondial de la santé » et à contribuer à la « Sagesse de la Chine » dans le développement de la santé mondiale.

Lancé en 1956, Yili Group est le plus grand producteur laitier en Chine, avec une évolution sur plus de 60 années. Yili s'est classé au premier rang en Asie en 2018 selon le « Top 20 mondial de l'industrie laitière » de la Rabobank, et c'est la seule entreprise laitière au service à la fois des Jeux olympiques d'été et des Jeux olympiques d'hiver. En faisant appel à la technologie, Yili vise à construire la plateforme de premier plan mondial dans le domaine de la R et D et de la coopération de la recherche industrie-université pour l'industrie des aliments naturels. Yili a été honoré en 2017 des « Pratiques d'excellence en Chine pour l'obtention des objectifs de développement durable (ODD) » par le Pacte Mondial des Nations Unies, constituant la plus importante initiative mondiale de durabilité d'entreprise. En 2019, le cabinet Brand Finance classe Yili troisième dans le « Top 50 des marques alimentaires de plus grande valeur dans le monde ». Le groupe a planifié de façon proactive le sourçage de laits de qualité élevée depuis la ceinture d'or en Asie, Europe, Océanie et dans les Amériques. Il vise à devenir le fournisseur le plus fiable d'aliments naturels dans le monde.

