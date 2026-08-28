Yifeng Pharmacy Chain: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Yifeng Pharmacy Chain hat am 27.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.38 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.360 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 6.04 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.71 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch