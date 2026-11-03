Yibin Paper Industry: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Yibin Paper Industry äusserte sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0.13 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.040 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 577.9 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 499.1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch