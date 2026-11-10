YG Entertainment legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

YG Entertainment hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 244.61 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 916.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9.44 Prozent auf 156.73 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 173.07 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.ch