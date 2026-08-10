|
10.08.2026 06:37:00
YG Entertainment gewährte Anlegern Blick in die Bücher
YG Entertainment veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 288.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 432.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat YG Entertainment in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27.24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 127.76 Milliarden KRW im Vergleich zu 100.41 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.