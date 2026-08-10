YG Entertainment gewährte Anlegern Blick in die Bücher

YG Entertainment veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 288.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 432.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat YG Entertainment in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27.24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 127.76 Milliarden KRW im Vergleich zu 100.41 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch