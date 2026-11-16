YFY zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

YFY lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.86 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.910 TWD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat YFY 19.56 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18.50 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch