Yext Aktie 36068426 / US98585N1063
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30.09.2026 23:59:42
Yext To Acquire Flamel.ai For Undisclosed Sum
(RTTNews) - Wednesday, Yext, Inc. (YEXT), an enterprise marketing platform. announced that it has signed an agreement to acquire Flamel.ai.
The acquisition will add paid media to Yext's platform alongside search, listings, reviews, webpages, and social, allowing brands to use Scout's insights to attract more customers.
The deal is expected to close in the fourth quarter, ending January 31, 2027, and will be funded with cash on hand.
In the after hours on the NYSE, the shares were trading 0.08 percent down at $6.47, after closing Wednesday's trading 0.15 percent lower.
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Yext Inc Registered Shs
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31.08.26
|Ausblick: Yext veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Yext Inc Registered Shs
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich in Rot -- DAX schliesslich tiefer -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch unter der Nulllinie, während es am deutschen Aktienmarkt abwärts ging. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.