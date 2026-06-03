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03.06.2026 03:38:51

Yext, Inc. Profit Climbs In Q1

Yext
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(RTTNews) - Yext, Inc. (YEXT) announced earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $2.62 million, or $0.02 per share. This compares with $0.77 million, or $0.01 per share, last year.

Excluding items, Yext, Inc. reported adjusted earnings of $16.57 million or $0.14 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 1.4% to $107.92 million from $109.48 million last year.

Yext, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.62 Mln. vs. $0.77 Mln. last year. -EPS: $0.02 vs. $0.01 last year. -Revenue: $107.92 Mln vs. $109.48 Mln last year.

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Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

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