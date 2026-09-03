Yext hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Yext lud am 01.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.13 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.030 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Yext im vergangenen Quartal 111.1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yext 113.1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch