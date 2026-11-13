YETI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

YETI hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.480 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 487.8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 509.4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch