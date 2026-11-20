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20.11.2026 10:25:34
Yesway Prices Secondary Offering Of 5 Mln Shares At $19 Per Share
(RTTNews) - Yesway, Inc. (YSWY), a U.S convenience store operator announced the pricing of a secondary offering of 5 million shares of its Class A common stock by certain existing stockholders at $19 per share.
Further, the underwriters are granted a 30-day option to purchase up to an additional 750,000 shares at the public offering price.
The selling stockholders will receive all net proceeds from the offering, which is expected to close on November 23, 2026, subject to customary closing conditions.
Morgan Stanley is serving as lead bookrunning manager for the offering.
In after hours on the Nasdaq, the shares were trading 0.21 percent lower at $19.26, after closing Thursday's trading 9.35 percent lower.
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