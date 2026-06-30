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Your Family Entertainment Aktie 29235740 / DE000A161N14

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30.06.2026 17:36:03

YESFLIX Medien GmbH und Your Family Entertainment AG vereinbaren strategische Kooperation

Your Family Entertainment
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EQS-Media / 30.06.2026 / 17:36 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG
 

YESFLIX Medien GmbH und Your Family Entertainment AG vereinbaren strategische Kooperation

Leipzig/München – Die YESFLIX Medien GmbH und die Your Family Entertainment AG (YFE) haben eine strategische Zusammenarbeit in den Bereichen Content, Vermarktung und Distribution vereinbart. Darüber hinaus führen beide Unternehmen Gespräche über einen möglichen Einstieg der YESFLIX Medien GmbH als Investor bei der YFE.

Ziel der Kooperation ist es, Familien und Kindern hochwertige, sichere und werteorientierte Medienangebote zugänglich zu machen. Die Partner verbindet die Überzeugung, dass Unterhaltung und Bildung Hand in Hand gehen und Medien einen positiven Beitrag zur Entwicklung junger Menschen leisten können.

Im Rahmen der Zusammenarbeit sollen ausgewählte Inhalte der Your Family Entertainment AG über die Reichweiten und Plattformen von YESFLIX einem erweiterten Publikum zugänglich gemacht werden. Ergänzend werden gemeinsame Vermarktungs- und Kommunikationsmassnahmen entwickelt.

Philipp Schall, Geschäftsführer der YESFLIX Medien GmbH:
"Die Your Family Entertainment AG verfügt über ein grossartiges Repertoir an qualitativ hochwertigen, sicheren und werteorientierten Content für Kinder und Familien. Besonders beeindruckt uns die Verbindung von Unterhaltung, Bildung und positiven Werten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam neue Wege zu entwickeln, um Kinder mit inspirierenden und edukativen Inhalten zu erreichen."

Dr. Stefan Piëch, CEO der Your Family Entertainment AG:
"Die christlich geprägte Nutzergemeinschaft von YESFLIX versteht in besonderer Weise unseren Ansatz, Kinder durch beständige Werte, Verlässlichkeit und eine entschleunigte, altersgerechte Erzählweise in ihrer Entwicklung zu fördern. Gerade in einer schnelllebigen Medienwelt sehen wir darin einen wichtigen Beitrag zur Orientierung und Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Deshalb freuen wir uns sehr über diese Partnerschaft und die gemeinsame Wertebasis."

Die Gespräche über eine mögliche Beteiligung der Your Family Entertainment AG an der YESFLIX Medien GmbH befinden sich derzeit in einem frühen Stadium. Über konkrete Ergebnisse werden die Parteien gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt informieren.



End of Media Release

Issuer: Your Family Entertainment AG
Key word(s): Entertainment

30.06.2026 CET/CEST Dissemination of a Press Release, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Language: English
Company: Your Family Entertainment AG
Türkenstrasse 87
80799 München
Germany
Phone: +49 (0)89 997 271-0
Fax: +49 (0)89 997 271-91
E-mail: ir@yfe.tv
Internet: www.yfe.tv
ISIN: DE000A161N14
WKN: A161N1
Listed: Regulated Market in Frankfurt (General Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2357226

 
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2357226  30.06.2026 CET/CEST

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