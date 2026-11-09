YESCO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

YESCO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1080.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 407.80 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13.63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 150.26 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 129.78 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch