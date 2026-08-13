YESCO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

YESCO liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat YESCO die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 390.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2389.80 KRW je Aktie generiert.

YESCO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 193.74 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 247.07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch