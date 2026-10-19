Yes Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Yes Bank hat am 17.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.35 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.210 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 106.02 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 16.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91.13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch