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12.11.2026 06:37:00
Yeong Hwa Metal: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Yeong Hwa Metal präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Yeong Hwa Metal vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 140.54 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 285.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.44 Prozent auf 89.23 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 85.44 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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