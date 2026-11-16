Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4.51 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.37 TRY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 1.03 Milliarden TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 787.9 Millionen TRY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch