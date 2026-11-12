Yellowstone Acquisition zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yellowstone Acquisition hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Yellowstone Acquisition in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44.93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.6 Millionen USD im Vergleich zu 7.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch