Yellowstone Acquisition stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yellowstone Acquisition hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yellowstone Acquisition 0.180 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 6.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch