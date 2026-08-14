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14.08.2026 06:37:00

Yellowstone Acquisition stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yellowstone Acquisition hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yellowstone Acquisition 0.180 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 6.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’933.12 19.97 SXBVXU
Short 15’256.22 13.79 SDBWJU
Short 15’823.56 8.94 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’390.67 14.08.2026 17:31:22
Long 13’768.56 19.97 SEBAGU
Long 13’425.99 13.66 SNB4VU
Long 12’867.37 8.99 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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