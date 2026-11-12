Yellowstone Acquisition stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Yellowstone Acquisition veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz lag bei 10.6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 44.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch