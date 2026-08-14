Yellowstone Acquisition gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Yellowstone Acquisition hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Yellowstone Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.180 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.9 Millionen USD – ein Plus von 49.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yellowstone Acquisition 6.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch