Yellow Hat hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Yellow Hat hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 29.38 JPY, nach 18.90 JPY im Vorjahresvergleich.

Yellow Hat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41.77 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 39.02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch