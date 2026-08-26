Yechiu Metal Recycling (China) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Yechiu Metal Recycling (China) äusserte sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20.76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.79 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.16 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch