Yechiu Metal Recycling (China) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yechiu Metal Recycling (China) lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.07 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.030 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14.47 Prozent auf 2.31 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.01 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch