YBROAD: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

YBROAD hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 654.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte YBROAD -24.000 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.96 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.63 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch