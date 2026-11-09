Yazicilar legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Yazicilar hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9857.00 TRY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.41 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Yazicilar im vergangenen Quartal 246.79 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yazicilar 186.76 Milliarden TRY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch