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04.09.2026 06:37:00
Yatsen gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Yatsen hat am 02.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Yatsen im vergangenen Quartal 167.8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yatsen 150.2 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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