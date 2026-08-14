Yatra Online präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yatra Online hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0.01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.010 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz lag bei 19.8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 19.09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch