Yatharth Hospital Trauma Care Services stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yatharth Hospital Trauma Care Services hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 4.88 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yatharth Hospital Trauma Care Services 4.36 INR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yatharth Hospital Trauma Care Services im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52.33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.93 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2.58 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch