Yasunaga zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yasunaga hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 35.17 JPY. Im Vorjahresviertel waren 38.14 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 9.58 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.31 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch