YASKAWA INFORMATION SYSTEMS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

YASKAWA INFORMATION SYSTEMS hat am 23.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 23.69 JPY gegenüber 4.53 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.32 Milliarden JPY – ein Plus von 15.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem YASKAWA INFORMATION SYSTEMS 4.61 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch