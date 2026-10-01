YASKAWA INFORMATION SYSTEMS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

YASKAWA INFORMATION SYSTEMS liess sich am 30.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat YASKAWA INFORMATION SYSTEMS die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 10.96 JPY. Im letzten Jahr hatte YASKAWA INFORMATION SYSTEMS einen Gewinn von 12.47 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat YASKAWA INFORMATION SYSTEMS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.74 Milliarden JPY im Vergleich zu 4.75 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch