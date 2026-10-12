Yaskawa Electric: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Yaskawa Electric hat am 09.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 52.21 JPY gegenüber 43.55 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 146.62 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Yaskawa Electric einen Umsatz von 134.55 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch