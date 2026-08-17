Yashima hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Yashima lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 40.23 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yashima 40.39 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.80 Milliarden JPY – eine Minderung von 3.39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.07 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch