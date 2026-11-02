Yashima Denki: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yashima Denki hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 47.27 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 34.39 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Yashima Denki mit einem Umsatz von insgesamt 17.58 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14.77 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch