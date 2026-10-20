Yash Management Satellite präsentierte Quartalsergebnisse

Yash Management Satellite gab am 19.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.07 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.440 INR je Aktie erzielt worden.

Yash Management Satellite hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 115.2 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 205.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37.7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch