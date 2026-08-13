Yash Management Satellite: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Yash Management Satellite präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.97 INR. Im Vorjahresviertel hatte Yash Management Satellite 0.350 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 115.46 Prozent auf 105.4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48.9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch