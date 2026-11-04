Yash Chemex öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yash Chemex lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.85 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yash Chemex 0.680 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 394.3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 386.5 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch