Yash Chemex informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yash Chemex äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.75 INR gegenüber 0.570 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 42.92 Prozent auf 171.8 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 301.1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch