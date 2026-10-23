Yara International ASA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Yara International ASA präsentierte in der am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7.42 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12.62 NOK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 42.35 Milliarden NOK – das entspricht einem Zuwachs von 2.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.47 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 1.19 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 4.44 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch