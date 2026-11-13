Yappli,Inc Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Yappli,Inc Registered hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16.87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21.09 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1.62 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.54 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch