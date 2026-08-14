Yappli,Inc Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yappli,Inc Registered präsentierte am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 19.07 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17.43 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.48 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.67 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch