Yapi ve Kredi Bankasi vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Yapi ve Kredi Bankasi hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.26 TRY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yapi ve Kredi Bankasi ein EPS von 1.78 TRY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18.82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 238.21 Milliarden TRY, während im Vorjahreszeitraum 200.49 Milliarden TRY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch