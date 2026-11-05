Yapi ve Kredi Bankasi AS (Spons GDR) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Yapi ve Kredi Bankasi AS (Spons GDR) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Yapi ve Kredi Bankasi AS (Spons GDR) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.98 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch